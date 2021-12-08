Кафанов оказался шокирован смертью Гамулы

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов поделился эмоциями от новости о смерти бывшего наставника ростовской команды Игоря Гамулы.

«Это шокирующая новость для меня, я же знал Игоря Васильевича с 16 лет, играли друг против друга. Он выступал за юношескую сборную Украины, а я за Туркмению, там и познакомились. Он капитаном был. И работали с ним вместе потом. Мы ровесники, конечно, это шок для меня. В последнее время мы с ним редко пересекались — то на стадионе, то в городе. Про здоровье ничего не говорил», - приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Гамула выступал за ростовский СКА, а также, помимо «Ростова», тренировал новороссийский «Черноморец».

О причине смерти Игоря Васильевича не сообщается.