Денис Глушаков: На банкетах Гамула всегда был душой компании

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков вспомнил бывшего советского футболиста и тренера Игоря Гамулу, скончавшегося сегодня.

«В такой день сложно что-то говорить. Очень грустно. Был шокирован, с самого утра прочитав такие новости. Подобрать какие-то слова… Поддержка родным и близким Игоря Васильевича. Знал его, мы дружили. Неважно, сколько лет было ему или молодым футболистам, он был настоящий друг. Жизнерадостный, позитивный. Навсегда останется в наших сердцах и памяти, как и его шутки, юмор.

С ним было связано много смешных случаев. Приезжал на все турниры в Миллерово с радостью, никогда не надо было его уговаривать. Если нужна была помощь в организации, например, собрать ветеранов, всегда отзывчиво помогал. На банкетах был душой компании. Много шуток, приколов. Был случай, он в лесу нарвал конопли и пришел с к этим букетом на банкет. Всех повеселил. Говорят: «Вот почему ты такой веселый», - приводит слова Глушакова Sport24.ru.

Напомним, сегодня утром футбольный клуб «Ростов» сообщил о смерти своего бывшего наставника. Кроме дончан, специалист был известен также по работе с новороссийским «Черноморцем». В бытность футболистом, Гамула выступал за ростовский СКА, в составе которого становился обладателем Кубка СССР.

Игорю Васильевичу был 61 год.

Ближайший матч «Ростова» в РПЛ против екатеринбургского «Урала» начнется с минуты молчания в память о Гамуле.