Валерий Газзаев: Гамула был уникальным и крайне харизматичным человеком

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал смерть бывшего наставника «Ростова» Игоря Гамулы.

«Я в шоке. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Сложно говорить сейчас что-то. Игорь Владимирович был уникальным и крайне харизматичным человеком для всего российского футбола, нам всем будет его не хватать. Ужасная новость», - приводит слова Газзаева «РБК».

Напомним, Гамула выступал за ростовский СКА, а также, помимо «Ростова», тренировал новороссийский «Черноморец».

О причинах смерти Игоря Васильевича не сообщается.