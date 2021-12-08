Гамула мог умереть из-за проблем с сердцем

Спортивный директор «Гераклиона» Станислав Станиславский предположил, из-за чего мог умереть Игорь Гамула, который был главным тренером клуба.

«Дочка Игоря Васильевича в шоковом состоянии… Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько я знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце», - приводит слова Станиславского «Чемпионат».

«Гераклион» выступает в дивизионе А чемпионата Москвы среди любительских клубов. Помимо него и «Ростова» Гамула тренировал новороссийский «Черноморец», литовские «Даугаву» и «Динабург», а также украинские «Таврию» и «Закарпатье».