Баженов считает, что неудачные результаты Витории со «Спартаком» связаны со слабостью состава

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженова считает главного тренера красно-белых Руя Виторию сильным специалистом.

«Он доказал, что может работать с командой, с тем материалом, который есть, доказал, что может делать какие-то правильные выводы. Когда матчи практически проиграны, он их вытаскивает. И это при том, что слабый состав, а усилить некем. Думаю, если бы усилили команду, то он слепил бы что-то путное. Если бы, конечно, все объединились. По логике, мне кажется, он должен закончить этот отрезок сезона на хорошей ноте и вывести команду в плей-офф Лиги Европы. Это было бы честно. Видно, что все равно он хорошую работу проделал», - приводит слова Самедова «Матч ТВ».

Напомним, что последний матч «Спартака» на групповом этапе Лиги Европы пройдет в Польши, соперником российского клуба будет «Легия». Игра начнется 9 декабря в 20:45 по московскому времени.

На данный момент красно-белые с семью очками занимают второе место в группе С, но могут как опуститься на последнюю строчку и вылететь из еврокубков, так и выиграть квартет и выйти сразу в 1/8 финала Лиги Европы, если «Спартак» закончит групповой этап на третьем месте, то продолжит выступление в Лиге конференций.