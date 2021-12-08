Тедеско близок к подписанию контракта с «РБ Лейпциг»

36-летний немецкий специалист Доменико Тедеско может подписать контракт с «РБ Лейпциг». Предыдущим место работы тренера был московский «Спартак», с которым он вышел в квалификацию Лиги чемпионов.

Как сообщает Sky, 36-летний тренер близок к подписанию контракта с клубом Бундеслиги, который остался без главного тренера после увольнения Джесси Марша.

Ожидается, что в «РБ Лейпциг» приедут помощник Тедеско Андреас Хинкель и тренер вратарей Макс Урванчки.

Отметим, что Тедеско в прошлом сезоне тренировал московский «Спартак», с которым по окончании цикла вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв 2-е место в чемпионате России.