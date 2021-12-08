Тренер «Легии» рассказал о плане команды в игре против «Спартака» в Лиге Европы

Главный тренер «Легии» Марек Голембевски рассказал о плане своей команды на матч 6-го тура Лиги Европы против «Спартака». Игра пройдет в Варшаве 9 декабря.

«Все знают, какова наша ситуация, где мы находимся в чемпионате Польши. Этот матч очень важен для нас с разных сторон. Будем бороться.

У нас одинаковые приоритеты - мы хотим побеждать в каждом матче, будь то чемпионат Польши или Лига Европы.

План на завтра - не ошибаться, играть в атакующий и быстрый футбол, чтобы забить гол», - сказал Голембевски на пресс-конференции.

Матч «Легия» - «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в группе C. «Легия» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе шесть очков.