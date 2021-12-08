Массимо Каррера: У «Спартака» большие шансы обыграть «Легию» в гостях и выйти в плей-офф турнира

Бывший чемпион России во главе «Спартака» Массимо Каррера оценил вероятность успеха красно-белых в игре против польской «Легии» в 6-м туре Лиги Европы.

«Я считаю, что «Спартак» имеет большие шансы обыграть «Легию» на выезде и выйти в плей-офф Лиги Европы. Я считаю, что команда способна на это.

Я не видел их первый матч с польским клубом, но мне кажется, что завтра «Спартак» покажет совсем другую игру и другой уровень - и в физическом, и в психологическом состоянии. Нужно побеждать», - сказал Каррера Sport24.

Матч «Легия» - «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в группе C. «Легия» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе шесть очков.