Березовский считает, что «Зенит» может показать хороший результат в матче с «Челси»

Экс-вратарь «Зенита» Роман Березовский оценил шансы своего бывшего клуба в домашнем матче Лиги чемпионов против «Челси».

«Я думаю, что питерцы захотят себя максимально хорошо показать перед своими болельщиками, будет очень напряжённый матч. «Зенит» будет играть на результат, возможно, на ничью. Так как у «аристократов» не сыграют игроки, которые решают очень многое на поле, для сине-бело-голубых это шанс рассчитывать на хороший результат», - приводит слова Березовского «Метарейтинг».

Добавим, что для «Зенита» данная игра не имеет турнирного значения сине-бело-голубые за тур до конца группового этапа обеспечили себе третье месть и продолжат выступление в Лиге Европы.

«Челси» может отстоять первое место в группе и остаться сеянным при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.