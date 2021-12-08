Комбаров пожелал удачи Тедеско в «Лейпциге»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на новость немецких СМИ о том, что бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавит «Лейпциг».

«Тут он проявил себя с самой лучшей стороны, очень эмоциональный тренер. Влюбил в себя болельщиков и дал результат, они взяли серебряные медали. Не знаю, как у него получится в «Лейпциге», но могу только пожелать ему удачи в дальнейшей работе и успехов с новой командой», - приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Тедеско возглавлял «Спартак» в 2019-2021 годах, в свой последний сезон немец привел красно-белых к серебряным медалям чемпионата России. Официально Тедеско ушел из «Спартака» по семейным обстоятельствам.

На данный момент «Лейпциг» занимает 11-е место в бундеслиге, набрав 18 очков в 14 матчах.