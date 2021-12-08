Александр Канищев: Поражает, что «Зенит» играет в трусливый футбол в Лиге чемпионов

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал результаты сине-бело-голубых в последние годы на уровне Лиги чемпионов, в которой команда не может выйти в плей-офф турнира уже несколько лет.

«Поражает и удивляет, почему «Зенит» играет в Лиге чемпионов в такой трусливый футбол. Ты же так и так проиграешь, какая разница 0:1 или 4:3? «Спартак» проиграл 4:3 «Лестеру», но забил три, порадовал болельщиков. Когда ты играешь только от обороны и подпираешь задом свои ворота, не имея никакой контригры… Это расстраивает.

Каждый игрок по отдельности выглядит ничего, но как команда «Зенит» — это небоеспособная единица на уровне Лиги чемпионов», — сказал Канищев «Чемпионату».

Добавим, что для «Зенита» игра 6-го тура ЛЧ с «Челси» не имеет турнирного значения сине-бело-голубые за тур до конца группового этапа обеспечили себе третье месть и продолжат выступление в Лиге Европы.

«Челси» может отстоять первое место в группе и остаться сеянным при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.