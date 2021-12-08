Ринат Билялетдинов - о «Спартаке»: Может, с «Легией» игру сразу вдесятером начать?

Экс-главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов спрогнозировал шансы «Спартака» выйти в плей-офф Лиги Европы по итогам матча с польской «Легией» в 6-м туре группового этапа турнира.

«Лига конференций – тоже как вариант, хоть что-то оставить на евровесну. Шансов у «Спартака» больше, чем у «Локомотива». Тем более, странный момент – они в меньшинстве играют лучше, отыгрываются, не проигрывают и даже выигрывают.

Может, им сразу вдесятером игру начать? Шутка, конечно. Если они сумеют эту мысль развить «считайте, что мы вдесятером, а еще лучше вдевятером», тогда «Спартак» у «Легии» выиграет, — сказал специалист «Газете.Ru».

Матч «Легия» - «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в группе C. «Легия» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе шесть очков.