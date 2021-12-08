Алексей Сорокин: Предыдущие FAN ID не будут действовать на финале ЛЧ 2021/22

Гендиректор оргкомитета по подготовке финала Лиги чемпионов 2021/22 Алексей Сорокин заявил, что FAN ID, полученные на ЧМ и Евро, не будут действовать во время финала Лиги чемпионов текущего сезона.

«Предыдущие Fan ID, которые люди получали на Евро и на чемпионат мира, не будут действовать. Надо будет получать заново.

Специальная ценовая категория для россиян, как на чемпионате мира и Европы? Можем это обсудить, ещё есть время, но вероятность низкая. Традиционно на финале три категории.

Конечно, в Fan ID кому-то может быть отказано. Такие лица есть у всей страны. Но наш опыт говорит, что это совсем маленький процент», — передаёт слова Сорокина «Чемпионат».

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится в мае 2022 года в Санкт-Петербурга.