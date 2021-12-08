Николо Скира: Тедеско подпишет контракт с «Лейпцигом» до 2024 года

Известный футбольный инсайдер Николо Скира в своем Twitter сообщил, что контракт Доменико Тедеско с «РБ Лейпциг» будет рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне «Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. После 14-ти туров на счету команды 18 баллов и отставание от лидирующей «Баварии» составляет 16 очков.

Отметим, что Тедеско в прошлом сезоне тренировал московский «Спартак», с которым по окончании цикла вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв 2-е место в чемпионате России.