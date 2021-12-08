Вечеслав Малафеев - о матче «Зенита» с «Челси»: Играть против сильных клубов - мечта каждого игрока

Бывший голкипер «Зенита» Вечеслав Малафеев оценил шансы российского клуба в битве против «Челси» в матче 6-го тура Лиги чемпионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге в 20:45 мск.

«В России еврокубковые матчи, даже невзирая на результат, всегда ценятся выше. Это имидж, репутация клуба, да и у игроков есть возможность показать себя. Каждый мечтает играть в Лиге чемпионов.

Играть против сильных клубов — мечта каждого игрока. В таком случае ты и сам будешь становиться сильнее», - сказал Малафеев «Чемпионату».

Добавим, что для «Зенита» игра 6-го тура ЛЧ с «Челси» не имеет турнирного значения сине-бело-голубые за тур до конца группового этапа обеспечили себе третье месть и продолжат выступление в Лиге Европы.

«Челси» может отстоять первое место в группе и остаться сеянным при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов.