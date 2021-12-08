Хави Грасия прокомментировал подписание контракта с «Аль-Саддом»

Экс-главный тренер «Рубина» Хави Грасия прокомментировал подписание соглашения с «Аль-Саддом», который ранее возглавлял действующий специалист «Барселоны» Хави.

«Я знаю, что здесь делал Хави как игрок и тренер. Мы сохраним атакующий настрой и постараемся действовать агрессивно на чужой половине поля. Чтобы играть хорошо, нам нужен хороший баланс, и мы постараемся его найти и достичь своей цели, которая заключается в том, чтобы побеждать, сохраняя при этом хороший стиль игры», - приводит слова Грасии пресс-служба клуба.

апомним, Грасия был главным тренером «Рубина» в сезоне 2016/17. Тот отрезок казанцы закончили на 9-месте.