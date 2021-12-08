Игорь Колыванов: «Зенит» в матч с «Челси» может играть раскованно и показать красивый футбол

Экс-игрок «Болоньи» Игорь Колыванов считает, что у «Зенита» есть мотивация в домашней игре шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Челси».

Напомним, что петербургский клуб обеспечил себе третье место в группе H и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, что «Зенит», конечно, хочет набирать очки в матче с «Челси». Это для рейтинга УЕФА, для наших российских клубов. Но ни у одной, ни у другой команды головной боли нет. Мы дальше в Лиге чемпионов не проходим, а в Лигу Европы уже вышли. Можно играть раскованно, можно показать красивый футбол, атакующий. Постараться сделать результат», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Добавим, что «Челси» прилетел в Россию без Нголо Канте и Матео Ковачича, Бена Чилуэлла, Жоржиньо и Трево Чалобы.