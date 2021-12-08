Жорже Жезус: Наша цель - победить «Динамо» и выбить «Барселону» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезус верит, что его команда способна выбить «Барселону» из Лиги чемпионов. Каталонцы сегодня, 8 декабря, проведут гостевую встречу с мюнхенцами, а «Бенфика» сыграет с киевским «Динамо».

- Вы верите, что «Бавария» обыграет «Барселону»?

- Конечно, я верю. «Барселона» - отличная команда, но «Бавария» лучше.

Если нам удастся выбить «Барсу» из Лиги чемпионов, это станет важной вехой в моей тренерской карьере.

Они не выбывают из группового этапа 18 лет подряд. Наша цель - их выбить», - передает слова Жезуса твиттер Bayern & Germany.