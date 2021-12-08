Михаил Боярский: Если Тедеско возглавит «Лейпциг», то Семак может тренировать «Баварию»

Известный болельщик «Зенита» и народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал новости о том, что экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит «Лейпциг».

«Тедеско никак не проявил себя в РПЛ. Ничего выдающегося в его тренерских навыках я не увидел. Если Тедеско возглавит «РБ Лейпциг», то Семак может тренировать «Баварию». Вообще спокойно, потому что на футбольном поле Тедеско регулярно был бит Семаком», — сказал Боярский Sport24.

Отметим, что Тедеско в прошлом сезоне тренировал московский «Спартак», с которым по окончании цикла вышел в квалификацию Лиги чемпионов, заняв 2-е место в чемпионате России.