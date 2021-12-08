Восемь футболистов и пять представителей «Тоттенхэма» заразились коронавирусом

Восемь футболистов английского «Тоттенхэма» и пять представителей клуба заразились коронавирусом. Об этом сказал Антонио Конте, главный тренер «шпор».

«Восемь игроков и пять сотрудников », - сказал Конте. «Есть люди, которые болеют коронавирусом каждый день, даже если их анализы были отрицательными накануне вечером. Ситуация не очень хорошая», - передает слова Конте Франс-Пресс.

Отметим, что матч против «Ренна» пройдет 9 декабря. На счету английской команды второе место и семь баллов в группе, у французов - первая строчка и 11 очков. «Шпоры» борются за второе место в квартете с «Витессом» (7).