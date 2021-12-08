Магнуссон вернулся в общую группу ЦСКА. Он не играл с апреля

Защитник ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон вернулся в общую группу армейцев после разрыва ахиллова сухожилия в апреле текущего года.

«Чувствую себя хорошо. Счастлив, что вернулся к тренировкам и теперь нагружаю себя наравне со всеми. Ребятам остался в этом году один матч, я же надеюсь сыграть уже в следующем феврале – со «Спартаком». Уже сейчас начинаю думать об этом, дерби – хорошая цель, чтобы двигаться вперед», – сказал Магнуссон пресс-службе ЦСКА.

На счету Магнуссона 89 проведенных матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал одну передачу. Он перешел в стан красно-синих из английского «Бристоль Сити» 1 июля 2018 года за 2,80 миллионов евро.