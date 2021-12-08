Губерниев - о непоказе на ТВ «Динамо» - «Зенит» в воскресенье: Биатлон популярнее!

Популярный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил, почему «Матч ТВ» покажет биатлонную гонку вместо центрального матча 18-го тура РПЛ «Динамо» - «Зенит».
«Почему в воскресенье на «Матче» биатлон вместо футбола? Да потому! Биатлон популярнее!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Перед очной встречей «Зенит» пребывает на первом месте в таблице с 37-ю очками, подопечные Сандро Шварца отстают на два балла (35). Первый матч между этими командами завершился в пользу «Зенита» 4:1 в Санкт-Петербурге.
источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева