Дзюба остался в запасе «Зенита» на матч Лиги чемпионов против «Челси»

Петербургский «Зенит» и лондонский «Челси» назвали составы на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.

Добавим, что для «Зенита» игра не имеет турнирного значения. Российский клуб обеспечил себе третье место и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

«Челси» может занять первую строчку и остаться сеянным при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.