Георгий Джикия: Положительный результат в матче с «Легией» может сгладить этот скомканный сезон

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от гостевого матча шестого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии».

Напомним, что матч в столице России завершился победой клуба из Варшавы со счетом 1:0.

«В прошлый раз у нас были моменты и подходы, но мы их не реализовали. А на 90-й минуте из-за коллективной ошибки пропустили. Как избежать проблемы с психологией? Найдем слова. Нужно напомнить всем, что завтра очень важная игра. Положительный результат может немного сглазить этот скомканный сезон. Завтра все будет хорошо», — цитирует »Спорт-Экспресс» футболиста московского клуба.

Напомним, что после пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в группе C. «Легия» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе шесть очков.