Витория заявил, что Соболев, Ларссон и Понсе не сыграют с «Легией»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория объявил о потерях своей команды перед матчем с «Легией» в 6-м туре Лиги Европы.

«Нападающие? Сегодня я не скажу, кто выйдет на поле, кто сыграет, — сказал Витория. — Завтра у нас не будет Соболева, Ларссона и Понсе. Но у нас есть Мелкадзе, Промес, Оганесян, Бакаев, Мозес, Шитов, Игнатов. Они могут выступить в подобном качестве. Жаль, что есть потери, но завтра на поле выйдут 11 футболистов, которые будут решать задачу».

Отметим, что для прохода в плей-офф Лиги Европы «Спартак» должен обязательно брать очки в матче с «Легией». Сейчас на счету красно-белых семь баллов и второе место в группе, но «Легия» отстает лишь на одно очко, находясь на последнем месте. Первый матч между этими командами завершился успехом поляков со счетом 1:0 на «Открытии Банк Арене».