Геннадий Орлов: Семак не гарантировал себе место у руля «Зенита» по итогам этого сезона

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов заявил, что действующий главный тренер команды Сергей Семак не гарантировал себе место на тренерском мостике после этого сезона.

— Судьба Семака будет решаться летом по итогам чемпионата России и выступления в Лиге Европы. Задачу пройти в евровесну Семак выполнил, но уверенно говорить о том, что Сергей Богданович останется у руля «Зенита», нельзя. Почему? Без комментариев», - приводит слова Орлова Bobsoccer.ru.

Во главе «Зенита» Семак является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны и единожды выигрывал Кубок. Он возглавил петербуржскую команду в 2018 году.