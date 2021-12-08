Вернер открыл счет в матче «Челси» с «Зенитом»

«Челси» открыл счет в гостевом матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Зенитом».

На 2-й минуте отличился Тимо Вернер. Немецкий форвард забил гол после розыгрыша углового, откликнувшись на скидку Андерса Кристенсена.

Напомним, что ворота российского клуба защищает Михаил Кержаков.

Добавим, что для «Зенита» игра не имеет турнирного значения. Российский клуб обеспечил себе третье место и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

«Челси» может занять первую строчку и остаться сеянным при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.