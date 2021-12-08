«Зенит» забил два гола в конце первого тайма матча ЛЧ с «Челси»

На «Газпром-Арене» завершается первый тайм матча шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов между российским клубом «Зенит» и английским «Челси».
На данный момент счет 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
На 38-й минуте бразилец Клаудиньо забил первый мяч «Зенита». Хозяев вперед вывел Сердар Азмун. Иранский форвард отличился на 41-й минуте.
Напомним, «Зенит» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков после гостевой ничьи с «Мальме» в 5-м туре Лиги чемпионов (1:1). «Челси» и «Ювентус» досрочно вышли в плей-офф турнира.
источник: «Советский спорт»