Гол Оздоева в компенсированное время принес «Зениту» ничью в матче с «Челси»

«Зенит» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с «Челси» - 3:3.

В составе российского клуба забивали бразильский хавбек Клаудиньо (38-я минута) и иранский нападающий Сердар Азмун (41). У лондонского клуба дубль оформил Тимо Вернер (2-я и 85-я минуты). Еще один мяч в ворота Михаила Кержакова отправил Ромело Лукаку (62).

Третий гол «Зенита» на счету Магомеда Оздоева. Полузащитник отличился на 95-й минуте встречи.

Таким образом, «Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15).

«Зенит» стал третьим и продолжит борьбу в играх на выбывание Лиги Европы. на последней строчке группы H шведский «Мальме» c одним очком.

Лига чемпионов

Группа Н

6-й тур

«Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия) - 3:3 (0:1)

Голы: Клаудиньо, 38 ; Азмун, 41; Оздоев, 90+5 - Вернер, 2; 85; Лукаку, 62.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Барриос, Ловрен, Азмун, Вендел, Малком, Клаудиньо, Кузяев, Караваев, Ракицкий.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Лукаку, Вернер, Сауль, Баркли, Маунт, Хадсон-Одои, Джеймс, Аспиликуэта, Сарр.