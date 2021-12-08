«Ювентус» обыграл «Мальме» и занял первое место в своей группе

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов туринский «Ювентус» на своем поле переиграл «Мальме» со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала турнира с первого места в группе.

Единственный мяч на 18-й минуте забил Мойзе Кин.

Подопечные Массимилиано Аллегри набрали 15 очков и заняли первое место в группе Н, поскольку лондонский «Челси» сыграл вничью с «Зенитом».

Шведы завершили свою еврокубковую кампанию с одним набранным очком.

Лига чемпионов

Группа Н

«Ювентус» (Турин, Италия) - «Мальме» (Швеция) - 1:0 (1:0)

Гол: Кин, 18.