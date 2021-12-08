Матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «Вильярреал» перенесен из-за сильного снегопада

Матч заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом» перенесен.

Как сообщает официальный сайт итальянской команды, причиной отмены игры стал сильный снегопад в Бергамо. Встреча должна состоятся в четверг, 9 декабря. Время начала матча УЕФА определит позднее.

Добавим, что на данный момент «Вильярреал» занимает второе место в группе F, набрав семью очков. «Аталанты» с шестью очков располагается на третьей строчке.

Их соперники по квартету являются «Манчестер Юнайтед» (10) и «Янг Бойз» (4).