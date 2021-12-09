«Барселона» проиграла «Баварии» и впервые с 2000 года не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов нанесла поражение «Барселоне» со счетом 3:0.
В составе немецкой команды отличились Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Зане (43) и Джамал Мусиала (62).
Добавим, что игра прошла при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом.
Таким образом, «Бавария» заняла первое место в группы E, набрав 18 очков из 18 возможных. «Барселона» (7) стала третьей и продолжит евросезон в Лиге Европы.
Отметим, что испанская команда впервые с 2000 года не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов
Лига чемпионов
Группа Е
6-й тур
«Барселона» (Барселона, Испания) - «Бавария» (Мюнхен, Германия) - 3:0 (2:0)
Голы:
источник: «Советский спорт»