«Бенфика» победила киевское «Динамо» и вышла в плей-офф ЛЧ со второго места в группе

«Бенфика» в домашнем матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов нанесла поражение киевскому «Динамо» со счетом 2:0.
Победу португальской команде принесли точные удары Роман Яремчук (16-я минута) и Мораес Жилберто (22).
Таким образом, «Бенфика» обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав восемь очков. Команда заняла второе место в группе E. «Динамо» финишировало на четвертой строчке, набрав одно очко.
Лига чемпионов
Группа Е
6-й тур
«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) - «Динамо» (Киев, Украина) - 2:0 (2:0)
Голы: Яремчук, 16; Жилберто, 22.
источник: «Советский спорт»