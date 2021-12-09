«Зальцбург» обыграл «Севилью» в заключительном матче группового этапа ЛЧ

«Зальцбург» в домашнем матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов победил испанскую «Севилью» со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал Ноа Окафор. Он отличился на 50-й минуте.
Таким образом, «Зальцбург» набрал 10 очков в группе G и вышел в плей-офф со второго места. «Севилья» завершила раунд турнира на третьей строчке, набрав шесть очков. Испанский клуб продолжит борьбу в Лиге Европы.
Лига чемпионов
Группа G
6-й тур
«Зальцбург» (Австрия) - «Севилья» (Испания) - 1:0 (0:0)
Гол: Окафор, 50.
источник: «Советский спорт»