«Лилль» обыграл «Вольфсбург» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов французский «Лилль» на выезде переиграл немецкий «Вольфсбург» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Матч завершился со счетом 3:1. Победу гостям принесли точные удары Бурака Йылмаза, Джонатана Дэвида и Эйнджела Гомеса. Хозяева смогли ответить лишь голом Ренато Штеффена на 89-й минуте.
Французы набрали 11 очков и заняли первое место в группе G. «Вольфсбург» с пятью очками остался четвертым и вылетел из еврокубков.
Напомним, «Лилль» является действующим чемпионом Франции.
Лига чемпионов
Группа G
«Вольфсбург» (Германия) - «Лилль» (Франция) - 0:3 (0:1)
Голы: Йылмаз, 11; Дэвид, 72; Гомес, 78.
источник: «Советский спорт»