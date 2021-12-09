«Манчестер Юнайтед» и «Янг Бойз» сыграли вничью в Лиге чемпионов

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Уже на девятой минуте Мэйсон Гринвуд вывел хозяев вперед, однако гости смогли отыграться еще до перерыва: на 42-й минуте отличился Фабиан Ридер.

Таким образом, англичане набрали 11 очков и с первого места вышли в 1/8 финала турнира.

Швейцарская команда покидает еврокубки, с пятью очками заняв последнее место в квартете.

Лига чемпионов

Группа F

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) - 1:1 (1:1)

Голы: Гринвуд, 9 - Ридер, 42.