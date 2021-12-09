Стало известно, когда состоится отложенный из-за снегопада матч «Аталанта» - «Вильярреал»

Стало известно, когда состоится отложенный из-за снегопада матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» - «Вильярреал».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, встреча состоится сегодня, 9 декабря, в Бергамо, и начнется в 21:00 по московскому времени.

Отметим, что команды разыграют последнюю путевку в плей-офф ЛЧ. После пяти туров в группе F «Аталанта» с шестью очками занимает третью позицию. Выше находится «Вильярреал», имея в своем активе семь очков.

Напомним, что жеребьевка плей-офф турнира состоится 13 декабря.