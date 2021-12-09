Тренер «Баварии» Нагельсман: Мы даже не дали «Барселоне» спокойно вздохнуть

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман дал комментарий после победы своей команды над испанской «Барселоной» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть», - приводит слова Нагельсмана DAZN.

Напомним, что в составе немецкой команды отличились Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Зане (43) и Джамал Мусиала (62).

Таким образом, «Бавария» заняла первое место в группы E, набрав 18 очков из 18 возможных. «Барселона» (7) стала третьей и продолжит евросезон в Лиге Европы. Отметим, что испанская команда впервые с 2000 года не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов