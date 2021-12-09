Определились составы корзин перед жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов

Если «Барселона» не спасется сама, спасут ли ее киевляне? Интриги Лиги чемпионов 8 декабря 2021 года

Из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов известны 12: оставшиеся четыре путевки в плей-офф будут разыграны в матчах заключительного тура групп E, F, G и H. «Плеймейкер» представляет полный расклад.