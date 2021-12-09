Определились составы корзин перед жеребьевкой плей-офф Лиги чемпионов

Определились корзины при жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на то, что матч шестого тура группового этапа «Аталанта» - «Вильярреал» был перенесен на 9 декабря из-за снегопада. Обусловлено это тем, что «Манчестер Юнайтед» гарантировал себе первое место в группе F.
Таким образом, в число «сеяных» команд попали:
«Манчестер Сити» (Англия), «Ливерпуль» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Лилль» (Франция), «Ювентус» (Италия).
«Несеяные»:
«ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал (Испания)/«Аталанта» (Италия), «Зальцбург» (Австрия), «Челси» (Англия).
Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне Ньоне. Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени.