Хави - после поражения от «Баварии»: Лига Европы - суровая реальность для «Барселоны»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави отреагировал на поражение своей команды от немецкой «Баварии» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что каталонский клуб впервые с сезона 2000/01 не сыграет в плей-офф турнира.

«Бавария» превзошла нас сегодня, они подчинили нас. Лига Европы? Это наша реальность. Мы «Барселона», и мы должны выигрывать все матчи. Сегодня я столкнулся с суровой реальностью, которую трудно принять. Надеялся, что мы сможем навязать конкуренцию, но не получилось», - приводит слова Хави El Chiringuito TV.

Напомним, что в составе немецкой команды отличились Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Сане (43) и Джамал Мусиала (62). Встреча прошла при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом в Мюнхене.

Таким образом, «Бавария» заняла первое место в группы E, набрав 18 очков из 18 возможных. «Барселона» (7) стала третьей и продолжит евросезон в Лиге Европы.