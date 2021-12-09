«Бока Хуниорс» завоевал Кубок Аргентины, став рекордсменом по количеству побед в турнире

«Бока Хуниорс» в финале Кубка Аргентины переиграл «Тальерес Кордобу». Основное время завершилось ничьей (0:0), а по пенальти победил столичный клуб 5:4.

Отметим, что в составе »Боки» выступал бывший футболист московского «Спартака» Маркос Рохо. Защитник отыграл всю встречу и забил первый одиннадцатиметровый в серии пенальти.

Таким образом, «Бока Хуниорс» в четвертый раз в своей истории стал обладателем Кубка Аргентины, став рекордсменом по количеству побед в турнире, обойдя «Ривер Плейт».