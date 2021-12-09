Луческу - о выступлении «Динамо» в Лиге чемпионов: Мы на равных играли с грандами из нашей группы

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу после поражения в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов от португальской «Бенфики» подвел итоги выступления своей команды в турнире. Украинский клуб занял последнее место в группе E и покинул еврокубки.

«Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно - они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов», - приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».

Напомним, что победу португальской команде принесли точные удары Роман Яремчук (16-я минута) и Мораес Жилберто (22).

Таким образом, «Бенфика» обеспечила себе выход в плей-офф турнира, набрав восемь очков. Команда заняла второе место в группе E.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне. Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени.