Мостовой считает, что «Марсель» уверенно победит «Локомотив» в Лиге Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между французским «Марселем» и российским «Локомотивом».

«Сегодня я на стороне «провансальцев», которые в лучшей форме и на голову мощнее по подбору игроков. Более того, сделаю ставку на уверенную победу французов за счет мотивации и поддержки трибун», - приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч состоится сегодня, 9 декабря, в Марселе на стадионе «Велодром». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с шотландцем Уильямом Колламом.

После пяти туров в группе E «Марсель» с четырьмя очками располагается на третьей позиции. «Локомотив» находится на четвертой строчке, имея в своем активе два очка.