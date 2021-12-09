Войцех Ковалевски: «Спартак» является фаворитом в матче с «Легией»

Бывший вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски поделился ожиданиями от матча красно-белых против польской «Легии» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Если судить по последним поединкам, то фаворит «Спартак», но, учитывая, что «Легия» играет дома, вижу сильный аргумент в виде поддержки команды болельщиками. Я знаю эту атмосферу, как эти трибуны могут болеть, как и могут поддерживать болельщики «Спартака», от них исходит большая энергетика», - приводит слова Ковалевски ТАСС.

Матч «Легия» - «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Матей Югом.

После пяти туров в группе C «Легия» с шестью очками располагается на четвертой позиции. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своем активе семь очков.