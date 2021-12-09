Лопетеги - о поражении от «Зальцбурга» и вылете «Севильи» из Лиги чемпионов: Мы все время торопились

Главный тренер испанской «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды от австрийского «Зальцбурга» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, а также вылет андалусийцев из турнира.

«В футболе важны детали, тем более на таком уровне. Когда не реализовываешь моменты, а соперник делает это — становится труднее достичь цели. Жаль, что не получилось. Ведь мы прибавляли и были очень близки к тому, чтобы добиться своего.

У нас был шанс, но мы не забили, а потом, после пропущенного мяча, стало труднее. Мы то и дело торопились — нужно было побеждать, ничья не устраивала, а затем, почти сразу, мы остались в меньшинстве», — приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, севильцы в гостях уступили австрийской команде со счетом 0:1 и заняли третье место в группе G. Теперь испанцам предстоит участие в Лиге Европы.

«Зальцбург» с десятью очками финишировал вторым и впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.