Петржела считает, что опыт игры в Лиге чемпионов поможет «Зениту» в Лиге Европы

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела после ничьей с лондонским «Челси» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов подвел итоги выступления петербургского клуба в турнире. Команда Сергея Семака заняла третье место в квартете H и продолжит участие в плей-офф Лиги Европы.

«Думаю, опыт игры в Лиге чемпионов поможет «Зениту» - это очень хороший опыт игры с такими командами, и надеюсь, что команда выступит в Лиге Европы лучше, чем в Лиге чемпионов. Не сказал бы, что «Зенит» будет фаворитом в Лиге Европы, так как там тоже будут хорошие команды», - приводит слова Петржелы ТАСС.

Напомним, что в составе российского клуба забивали бразильский хавбек Клаудиньо (38-я минута) и иранский нападающий Сердар Азмун (41). У лондонского клуба дубль оформил Тимо Вернер (2-я и 85-я минуты). Еще один мяч в ворота Михаила Кержакова отправил Ромело Лукаку (62). Третий гол «Зенита» на счету Магомеда Оздоева. Полузащитник отличился на 95-й минуте встречи.

Таким образом, «Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15).

Жеребьевка плей-офф ЛЧ и ЛЕ состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне. Мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени.