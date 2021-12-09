Лапорта - о вылете «Барселоны» из ЛЧ: Теперь, как никогда, мы должны грести все в одном направлении

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкой «Баварии» (0:3). Отметим, что каталонский клуб впервые с сезона 2000/01 не сыграет в плей-офф турнира.

«Теперь, как никогда, мы должны грести все вместе в одном направлении. Игроки сделали все возможное и даже больше. Этого не должно было случиться, нам очень грустно, но нужно смотреть вперед и продолжать работать, чтобы изменить сложную спортивную и экономическую ситуацию», - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что в составе немецкой команды отличились Томас Мюллер (34-я минута), Лерой Сане (43) и Джамал Мусиала (62). Встреча прошла при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом в Мюнхене.

Таким образом, «Бавария» заняла первое место в группы E, набрав 18 очков из 18 возможных. «Барселона» (7) стала третьей и продолжит евросезон в Лиге Европы.