Яремчук - о своем голе в ворота киевского «Динамо»: Уважаю эту команду, но главное - три очка

Нападающий «Бенфики» Роман Яремчук поделился своими эмоциями от забитого в ворота своей бывшей команды - киевского «Динамо» мяча в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Забить всегда приятно. Особенно в Лиге чемпионов. Но самое приятное, что мы вышли в следующий раунд.

Я уважаю «Динамо», желаю ему удачи, но главное, что мы набрали три очка и вышли в 1/8 финала», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Бенфика» дома обыграла киевлян со счетом 2:0 и вместе с мюнхенской «Баварией» вышла в плей-офф турнира.

«Динамо» с одним очком замкнуло турнирную таблицу квартета и покинуло еврокубки.