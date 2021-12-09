«Зенит» и Сутормин не могут договориться о продлении соглашения

Петербургский «Зенит» и полузащитник сборной России Алексей Сутормин не могут договориться о продлении контракта. Об этом сообщает Sport24.

Отметим, что срок нынешнего соглашения истекает по окончании нынешнего сезона, что говорит о том, что уже в январе игрок сможет подписывать контракт с другими клубами.

В текущем сезоне Сутормин провел за питерцев 19 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

Напомним, что Алексей перешел в «Зенит» из казанского «Рубина» в июле 2019 года за три миллиона евро. С тех пор он сыграл за команду 82 матча, забил 12 мячей и отдал девять ассистов. В составе сине-бело-голубых Сутормин стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

За национальную команду дебютировал в октябре 2021-го.