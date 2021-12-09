Кавазашвили оценил шансы «Спартака» в матче с «Легией» в Лиге Европы

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча красно-белых против польской «Легии» в шестом туре группового этапа Лиги Европы.

«Думаю, что будет ничейный результат. Знаю, такой исход не гарантирует «Спартаку» прямой выход в плей-офф Лиги Европы, но у меня такое чувство, хоть убейте», - приводит слова Анзора «СЭ».

Матч «Легия» - «Спартак» состоится сегодня, 9 декабря, в Варшаве на стадионе Войска Польского. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе со словенцем Матей Югом.

После пяти туров в группе C «Легия» с шестью очками располагается на четвертой позиции. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своем активе семь очков.